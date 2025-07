Wohin Wiens neuer ÖVP-Chef Markus Figl seine Partei führen will

Manch einer gilt auch privat als eingefleischter Wanderer und Bergsteiger. Kickl etwa, der in der Steiermark unter anderem eine Kletterroute erstbegangen und selbst benannt hat („Der geheime Schwob“). Sie kam in die Medien, als sie von linken Aktivisten zerstört wurde.

Der neue Wiener ÖVP-Chef Markus Figl lässt sich davon nicht abschrecken. Er hat am Freitag seine Sommertour gestartet. Und wandert. Oder, wie man in seiner Partei sagt: Er spaziert. Man wolle ja „niemanden abschrecken“, heißt es mit Augenzwinkern. Erstbesteigungen wie bei Kickl sind demnach nicht zu erwarten, Figl begibt sich auf gut erschlossenes Terrain. Er wandert fünf Mal auf Wiens Wanderwegen. Am Freitag ging es von der 31er-Endhaltestelle in Stammersdorf zum Bisamberg, am Samstag auf die Steinhofgründe. Drei Termine folgen im August. Figl spaziert durch den Prater, im Lainzer Tiergarten und von Gersthof bis nach Neustift. Man wolle, heißt es, „die schönsten Grätzeln der Stadt neu entdecken“ und allen die Möglichkeit geben, sich mit dem Parteichef über Inhalte auszutauschen.

Keine normale Sommertour

Keine ganz normale Sommertour. Für Figl ist ihr Gelingen von großer Bedeutung. Darauf lässt auch der Name der Tour schließen, die Figl „Gemeinsam geht’s“ getauft hat. Nicht nur ein gelungenes Wortspiel – sondern ein Appell an die Funktionäre. Denn: Bis zur nächsten Wien-Wahl hat Figl zwar fünf Jahre Zeit – intern muss er sich mit seiner Positionierung hingegen beeilen. Im Herbst, konkret am 27. September, steht ein Landesparteitag an. Dort soll Figl vom designierten zum gewählten Parteichef werden.

Mit wie viel Prozent Zustimmung das gelingen wird, ist offen. Die ÖVP steht nach der Kampfabstimmung um den Chef-Posten zwischen Figl und Döblings Bezirkschef Daniel Resch nach der verlorenen Wien-Wahl nicht unbedingt geeint da. (Ob Resch an der Wanderung durch „sein“ Neustift am 30. August teilnehmen wird oder nicht, hat somit Signalwirkung.)