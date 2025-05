Wiens ÖVP-Chef Figl: „Wir sind sicher nicht die Radikalopposition“

Wir müssen uns jetzt die Zeit nehmen, zu analysieren, warum es zu diesem Wahlergebnis gekommen ist. Da wird es sicher verschiedene Ursachen und Gründe geben.

Sie bleiben auch Bezirksvorsteher der Inneren Stadt. Wie geht sich das aus?

Ich habe hauptberuflichen einen Job, den ich in den letzten Monaten angestrebt habe, für den ich viel und hart gearbeitet habe und wo ich glaube, dass die Menschen das auch so gesehen haben. Das ist der Job des Bezirksvorstehers für die Innere Stadt. Der bietet die Möglichkeit, an den Menschen nahe dran zu sein, dort zu zeigen, wie die ÖVP in den Bezirken gestaltet und was die Volkspartei eben für die Menschen tut. Und das andere ist die Parteiobmannschaft, die als Ehrenamt angelegt ist. Natürlich ist das zusätzlich hart, aber ich war ja auch bisher in der Stadtpolitik engagiert.

Die Innere Stadt ist in der Wahrnehmung vieler Menschen ein Ort, wo nur die Reichen wohnen. Wie holt man dort als Bezirksvorsteher die Menschen aus äußeren Bezirken und aus unterschiedlichen Schichten ab?

Wir haben immer gesagt, dass man in Wien nicht alles über einen Kamm scheren darf. Es gibt verschiedene Bezirke, unterschiedliche Grätzel. Ich glaube, dass diese kleinen Einheiten ganz wichtig und wesentlich sind, weil sie den Menschen auch Heimat geben. In der modernen urbanen Wissenschaft sagt man, dass man in Richtung einer sogenannten 15-Minuten-Stadt gehen soll, wo man im Umkreis alles erreicht, was man zum Leben braucht. Wir sollten Wien auf der einen Seite im Großen und Ganzen denken, auf der anderen Seite auch in diesen kleinen Einheiten. Jörg Mauthe hat in den 1970er-Jahren schon gesagt, man braucht nicht nur eine Stadterweiterung, sondern eine Stadterneuerung.

Stichwort Jörg Mauthe. Was sind Ihre politischen Vorbilder generell und in der ÖVP? Heute ist ja der 60. Todestag Ihres Großonkels Leopold Figl. Oder sind es Alois Mock, Wolfgang Schüssel, Sebastian Kurz?

Über die Frage könnten wir uns länger unterhalten. Ich kann nicht sagen, dass es nur ein Vorbild gibt. Bei Mock habe ich damals erlebt, dass er gesagt hat, Österreich soll in die Europäische Union hinein, obwohl damals nicht sicher war, ob das tatsächlich eine Mehrheit will. Das finde ich insofern vorbildlich, weil er es geschafft hat, andere Menschen zu überzeugen und mitzunehmen. Politik sollte eben so sein, dass man sich ein Bild macht, dann von etwas überzeugt ist und versucht, auch andere Menschen zu überzeugen.