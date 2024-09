Weitaus erfreulicher ist die Nutzung des Steinbruchs im 20. Jahrhundert verlaufen. Damals wurde der Gspöttgraben als Veranstaltungsstätte genutzt. „So ziemlich alle bekannten Kabarettisten sind hier aufgetreten“, erzählt Ablinger und deutet auf die hohen Felsen, „der Steinbruch ist auch in die Kulisse miteingeflossen.“ So sei etwa Roland Düringer auf der Bühne im Gspöttgraben gestanden, und bekannte Stücke wie „Die drei Musketiere“ wurden aufgeführt.

Ordnung ist essenziell

Heute werden gebrauchte Materialien dort gelagert. Dazu zählen etwa Naturwerksteine aus Granit und Betonwerksteine. Während Ablinger durch die verschiedenen geschlichteten Steinpaletten führt, fallen immer wieder Schriftzüge ins Auge. So auch ein gelbes A mit dem Beisatz „Kärntner Str.“. Die Erklärung: Die gelagerten Steine sind beschriftet.

Dadurch können beispielsweise Pflastersteine, die aufgrund von Aufgrabungen oder Umbauarbeiten im Moment nicht gebraucht werden, später an ihren Herkunftsort zurückkehren. Auch ein Stück Stephansplatz findet im Gspöttgraben ein temporäres Zuhause: Rauchquarz, der die Virgilkapelle optisch akzentuiert, wird dort gelagert.

Ein großer Haufen in der Mitte des Lagerplatzes bildet die Ausnahme der akribischen Ordnung. Diese Steine werden nicht beschriftet, da sie universell einsetzbar sind.

Auf vielen Steinen sind Bearbeitungsspuren auch für Laien mit freiem Auge sichtbar. Randsteine werden am Gspöttgraben aufbereitet und finden später erneut Verwendung. Doch nicht nur „recycelte“ Steine, also Steine, die schon einmal eingesetzt und neu bearbeitet wurden, sind unter den Exemplaren am Gspöttgraben.