Wo Wien sein Glück kauft: Silvestermärkte ab Samstag geöffnet

Schweinchen Glücksbringer
Mit Schweinchen, Punsch und guter Laune ins neue Jahr rutschen.
25.12.25, 08:00
Der Jahreswechsel steht vor der Tür, und mit ihm eine Tradition, die bei den Wienern nicht wegzudenken ist. Von 27. bis 31. Dezember haben heuer wieder die Neujahrsmarktstände geöffnet. Ob Glücksschweinderl, Rauchfangkehrer oder Hufeisen – an 148 verschiedenen Orten in Wien können sie rechtzeitig vor Silvester gekauft werden. 

„Den Brauch vom Silvester- oder Neujahrsglücksbringer gab es schon im alten Rom. Damals wurden Lampen, Münzen, aber auch Süßigkeiten verschenkt. Heutzutage sind vor allem Glücksschweine, Rauchfangkehrer, Hufeisen und Fliegenpilze beliebt. Mit den Neujahrsmarktplätzen wird dieser alte Brauch durch das Marktamt unterstützt. Ich kann garantieren: Glücksbringer für das Jahr 2026 gibt es bei jedenfalls genug“, so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil

Fünf Standorte

Neben Glücksbringern gibt es aber auch Scherzartikel fürs Gemüt und Punsch oder Glühwein zum Aufwärmen zu kaufen.  Insgesamt öffnen heuer fünf Silvestermärkte in Wien:  vor dem Schloss Belvedere, in Favoriten, am Meidlinger Platzl, vor dem Schloss Schönbrunn und am Franz Jonas Platz in Floridsdorf. 

Die Neujahrsmarktstände sind übrigens in der Wiener Marktordnung geregelt. Platzvergabe, Gewerbeordnung, Preisauszeichnung und genehmigte Standgröße werden überall kontrolliert. Einem Guten Rutsch ins Jahr 2026 steht somit nichts mehr im Wege.

