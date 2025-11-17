Silvester-Tipps für Haustierhalter: So bleibt Ihr Vierbeiner entspannt

Extreme furchtsame Haustiere freilich müssen mit Medikamenten – teilweise aus der Humanmedizin – behandelt werden. Die schwersten Fälle bekommen Psychopharmaka verschrieben.

Sediert wird heute kaum noch. Die Maßnahme belastet den Kreislauf vor allem von Jungtieren und Senioren über die Maße und geht mit einem vorübergehenden Verlust der Körperfunktionen einher.

„Vorrangig kommen rezeptfreie und natürliche Präparate zum Einsatz, da diese so gut wie keine Nebenwirkungen haben“, erklärt Reitl die Vorgehensweise. Die angemessene Menge an Inhaltsstoffen muss möglichst früh getestet werden. Auch Medikamente werden zunächst niedrig dosiert.

Hier wie da sollte genug Zeit zur Erprobung der Wirkung sein. Vor allem bei chronisch Kranken und vorbelasteten Patienten ist eine individuelle Abstimmung gefragt. Nicht zuletzt muss die Therapie zum Alltag des Halters und zu den Bedürfnissen des Haustieres passen.