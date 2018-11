Wo Studenten im Seniorenheim wohnen

Mithilfe eines Fragebogens ermittelt ein eigens entwickelter Algorithmus, welche Paare am besten zueinander passen. Beim persönlichen Kennenlernen fällt die finale Entscheidung. Am Anfang wurden vorwiegend Zimmer in Privatwohnungen vermittelt, erklärt Hecke: „Senioren wohnen oft in Wohnungen mit leer stehendem Zimmer allein. Einige wünschen sich einen Wohnpartner, der da ist. Nebenbei erhalten sie Unterstützung im Alltag und die Studenten gewinnen eine ältere Ansprechperson sowie leistbaren Wohnraum.“ Mediatorische Schützenhilfe erhalten alle Beteiligten auch nach dem Umzug. WGE-Mitarbeiter begleiten die Wohngemeinschaften nach der Vermittlung.

Mittlerweile gibt es eine Kooperation mit dem Kuratorium der Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, die ebenfalls freie Einheiten anbieten. Mit der Senioren-Residenz in der Josefstadt ist nun auch das erste privat geführte Wohnheim hinzugekommen: „Genau diese Generation hat in unserem Haus noch gefehlt. Neben den Senioren, den Kindern des Kindergartens und den Familien in den Eigentumswohnungen“, erklärt Direktorin Brigitta Hartl-Wagner.