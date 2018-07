WM: Ottakringer Straße applaudierte Vize-Weltmeister Kroatien

Am Ende hat die Ottakringer Straße dem Fußball-Vize-Weltmeister applaudiert. Unzählige Fans, die am Sonntag die Lokale in der inoffiziellen kroatischen "Fanzone" stadtauswärts des Gürtels gestürmt hatten, waren nach dem 2:4 ihrer Lieblinge gegen Frankreich zwar enttäuscht, aber gefasst. Der Applaus für die Verlierer kam von Herzen.

Der Optimismus, der vor Anpfiff bei den kroatischen Fans geherrscht hatte, schien beim frenetisch bejubelten Ausgleich zum 1:1 berechtigt zu sein. Ob da die Hohe Warte ein leichtes Erdbeben im nahen Ottakring registriert hat, war zumindest am Sonntagabend nicht bekannt. Danach wurde es zunehmend ruhiger in den Lokalen, zogen Les Bleus doch auf 4:1 davon. Der späte Anschlusstreffer Kroatiens wurde dann noch einmal gefeiert.