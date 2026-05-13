WK-Wien-Chef Walter Ruck erneut zum Obmann gewählt

Der Präsident der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck, bleibt Obmann des Wirtschaftsbundes Wien. Bei der Landesgruppenhauptversammlung wurde er mit 121 von 122 Stimmen erneut gewählt - das entspricht 99,18 Prozent der Stimmen. Sein Mandat läuft für fünf Jahre, wie der ÖVP-Wirtschaftsbund am Mittwoch mitteilte.

Ruck war zu Jahresbeginn mit Postenschacher-Vorwürfen konfrontiert. Er soll Familienmitgliedern zu Posten bei Sozialversicherungsträgern verholfen haben. Ruck wies die Anschuldigungen stets zurück.