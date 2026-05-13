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Wirtschaftsbund

WK-Wien-Chef Walter Ruck erneut zum Obmann gewählt

Trotz Vorwürfe: Wiederwahl als Wirtschaftsbund-Obmann mit 99,18 Prozent der Stimmen.
13.05.2026, 16:55

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Walter Ruck spricht bei einer Veranstaltung der Wirtschaftskammer Wien ins Mikrofon.

Der Präsident der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck, bleibt Obmann des Wirtschaftsbundes Wien. Bei der Landesgruppenhauptversammlung wurde er mit 121 von 122 Stimmen erneut gewählt - das entspricht 99,18 Prozent der Stimmen. Sein Mandat läuft für fünf Jahre, wie der ÖVP-Wirtschaftsbund am Mittwoch mitteilte. 

Ruck war zu Jahresbeginn mit Postenschacher-Vorwürfen konfrontiert. Er soll Familienmitgliedern zu Posten bei Sozialversicherungsträgern verholfen haben. Ruck wies die Anschuldigungen stets zurück.

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