Wirtshaus-Stemmen: Wo einst der Kraft-Ausdruck gefeiert wurde

Es war jahrzehntelang, so erinnern sich ältere Semester mit einem Leuchten in ihren Augen, ein für alle leistbares Vergnügen: Die oben auf der Bühne stemmten Gewichte – und ihre Fans an den langen Tischreihen unten stemmten das eine oder andere Krügerl oder sonstige Durstlöscher.

Doch so wie auf Wiens Fußballplätzen die Massen längst verschwunden sind (noch in den 1980er-Jahren etwa 1.500 Zuschauer bei einer Sonntagsmatinee des Prater SV auf der legendären Spenadlwiese), verlor auch das Wirtshaus-Stemmen in den großen Speisesälen und verrauchten Hinterzimmern an Zugkraft. Mit dem Sterben alter Wiener Lokalitäten ging auch so manch lokaler Gewichtheberverein für immer in die Knie.

