ÖVP fordert konkrete Maßnahmen für Wirtschaft

Die Prognose, die das Wirtschafts- und Forschungsinstitut (WIFO) der Wiener Wirtschaft bescheinigt, ist rosig: Demnach verzeichnet die Stadt bereits seit Jahren ein durchgehendes Wirtschaftswachstum. Ein Viertel der gesamten österreichischen Wirtschaftsleistung, rund 130 Milliarden Euro, leiste die Bundeshauptstadt.

Auch die Situation am Arbeitsmarkt verbessere sich laut WIFO: Die Zahl der Beschäftigten soll in Wien heuer um 0,9 Prozent steigen und liegt damit deutlich über dem Österreichschnitt (0,5 Prozent). Auch die Arbeitslosenquote soll dieses Jahr um 0,2 Prozent sinken.

ÖVP übt Kritik

Die Wiener ÖVP sieht dennoch Verbesserungsbedarf. Zwar erkennt ÖVP-Landesparteiobmann Markus Figl die steigende Wirtschaftsleistung Wiens an, gibt aber zu bedenken, dass sich diese Kennzahlen nicht positiv auf das Einkommen der Wienerinnen und Wiener auswirken. „Das bedeutet, trotz wirtschaftlicher Größe bleibt den Menschen weniger“, sagt Figl.

Laut Statistik Austria weist Wien mit einem verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen von 28.200 Euro den niedrigsten Wert aller Bundesländer auf und liegt seit 2016 am letzten Platz. Deutlich kritischer als das WIFO sieht die ÖVP auch den Arbeitsmarkt in Wien und verweist darauf, dass rund 40 Prozent der Arbeitslosen Österreichs in Wien leben. Zusätzlich seien mehr als 70 Prozent der Mindestsicherungsbezieher in Wien registriert, so Figl.