Wirbel in der Spanischen Hofreitschule wegen Sonja Klima

Nachdem Elisabeth Gürtler die Leitung der Spanischen Hofreitschule in Wien demnächst abgeben wird, läuft nun die Suche einem Nachfolger bzw. einer Nachfolgerin. Laut einem Bericht in der Presse haben sich zwölf Personen für das Amt beworben. Bei einem Hearing wurden jene drei Kandidaten gehört, die es auf die Shortlist geschafft haben.

Neben Herwig Radnetter, der seit über 40 Jahren bei der Hofreitschule arbeitet, gibt es auch zwei prominente Namen: Ulla Weigerstorfer (Ex-Miss World und frühere Nationalratsabgeordnete für das Team Stronach) und Sonja Klima, die Ex-Frau von Viktor Klima.

Laut Presse-Bericht erhielt Radnetter mit 165 Punkten die beste Bewertung. Ulla Weigerstorfer erhielt 143 und Sonja Klima 145 Punkte.

Nun hat heute das Gremium darüber zu entscheiden, wer auf Elisabeth Gürtler folgen wird. Das Gremium wird hier vom Beirat der Spanischen Hofreitschule beraten und dieser brachte in einem Brief an Elisabeth Köstinger klar zum Ausdruck, dass Radnetter die eindeutig beste Wahl sei.

Nun berichtet die Presse, dass von Seiten des Ministeriums in letzter Zeit Druck auf die Aufsichtsratmitglieder ausgeübt worden sein soll, sich für Sonja Klima zu entscheiden. Und das sorgt nun für Zündstoff. Der Beirat will, sollte die Wahl tatsächlich auf Sonja Klima fallen, geschlossen zurücktreten.