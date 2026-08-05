Haus des Meeres: Dieser winzige Nachwuchs ist da

Winziger Affennachwuchs im Haus des Meeres: Der jüngste Springtamarin ist erst wenige Tage alt und kann bereits im Tropenhaus entdeckt werden, hieß es am Mittwoch.

Die Callimico goeldii, so ihr wissenschaftlicher Name, zählen mit einer Körperlänge von nur rund 20 Zentimetern zu den kleinsten Affenarten der Welt.

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Winzige Äffchen springen weit Ihren Namen verdanken die Äffchen ihrem außergewöhnlichen Sprungvermögen, wie die APA berichtet: Mithilfe der kräftigen Hinterbeine können sie Distanzen von bis zu vier Metern überwinden. Ihre natürliche Heimat sind die Regenwälder des westlichen Amazonasgebiets. Dort sind die Bestände vor allem durch Lebensraumverlust und Bejagung bedroht. In Zoos werden Springtamarine daher gezielt in koordinierten Zuchtprogrammen gehalten.

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