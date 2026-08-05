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Wien

Haus des Meeres: Dieser winzige Nachwuchs ist da

Springtamarine zählen zu den kleinsten Affenarten der Welt - im Tropenhaus ist der winzige Affennachwuchs zu sehen.
05.08.2026, 10:17

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Springtamarine

Winziger Affennachwuchs im Haus des Meeres: Der jüngste Springtamarin ist erst wenige Tage alt und kann bereits im Tropenhaus entdeckt werden, hieß es am Mittwoch.

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Die Callimico goeldii, so ihr wissenschaftlicher Name, zählen mit einer Körperlänge von nur rund 20 Zentimetern zu den kleinsten Affenarten der Welt.

Springtamarine

Nachwuchs bei den Springtamarinen im Haus des Meeres.

Winzige Äffchen springen weit

Ihren Namen verdanken die Äffchen ihrem außergewöhnlichen Sprungvermögen, wie die APA berichtet: Mithilfe der kräftigen Hinterbeine können sie Distanzen von bis zu vier Metern überwinden. Ihre natürliche Heimat sind die Regenwälder des westlichen Amazonasgebiets. Dort sind die Bestände vor allem durch Lebensraumverlust und Bejagung bedroht. In Zoos werden Springtamarine daher gezielt in koordinierten Zuchtprogrammen gehalten.

Springtamarine

Nachwuchs bei den Springtamarinen im Haus des Meeres.

Laut Zoodirektor Jeff Schreiner leben die Tiere in kleinen Familienverbänden, in denen sich alle Gruppenmitglieder an der Aufzucht beteiligen - und dabei das Tropenhaus ordentlich auf den Kopf stellen. Auf ihrem Speiseplan stehen Früchte, Baumsäfte, Pilze sowie Insekten und andere Kleintiere.

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Agenturen, safran  | 

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