Ab ins Badebecken: Schönbrunner Elefantenkalb wagt sich ins kühle Nass

In der aktuellen Hitzewelle genießen auch die Afrikanischen Elefanten im Tiergarten Schönbrunn jede Möglichkeit zur Abkühlung. Duschen, Baden und anschließende Schlamm- und Sandbäder gehören an heißen Sommertagen zu ihren liebsten Beschäftigungen.

Schlamm und Sand erfüllen dabei wichtige Funktionen: Sie schützen die empfindliche Haut vor Sonne und lästigen Insekten und sorgen für viel Wohlbefinden. „Unsere Elefanten nutzen Wasser, Schlamm und Sand genau wie ihre Artgenossen in der Wildbahn zur Hautpflege. Besonders schön ist es zu beobachten, wie unser kleiner Elefantenbulle dieses natürliche Verhalten von den erwachsenen Tieren imitiert und mit großer Begeisterung mitmacht“, erklärt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.