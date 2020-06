Suppe für Franz: Neues Hilfsprojekt am Hauptbahnhof

Caritas

Bahnhöfe sind verlässliche Orte: Immer geöffnet; im Winter warm. Obdachlose fliehen vor der Kälte in die Wartehallen. Am WienerHauptbahnhof haben dieÖBB ein schickes Einkaufszentrum integriert, aber auf die gesellschaftlich Ausgestoßenen nicht vergessen. Bis März finanzieren die Bundesbahnen ein Pilotprojekt mit sechs Streetworkern der, die Unterstandslose mit warmer Kleidung sowie Schlafsäcken versorgen und und ihnen alternative Bleiben wie etwa in der Gruft verschaffen sollen.

Anna-Maria Viellehner und Gerald Köteles sind zwei der sechs Streetworker, die täglich von 20 bis ein Uhr in der Früh Unterstandslose vom Hauptbahnhof bis zum Keplerplatz aufsuchen. Hin und wieder ist es eine Suche.

So wie bei Julius, dem sie Winterschuhe versprochen und mitgebracht haben. In einem Warte-Bereich unter Anzeigentafeln mustern sie die voll besetzten Bänke. "Er ist nicht da. Wir kommen wieder", sagt Köteles. Im Rucksack haben sie warme Kleidung und "Streetworker-Tschick", um leichter ins Gespräch zu kommen. Bis zu 30 Personen treffen sie in ihrem Rayon an.