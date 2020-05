Winterschlussverkauf mit der Ware Hund

Putzig sind die drei Welpen. Wie gemacht für eine Postkarte. Und sie wären quasi im Winterschlussverkauf zu haben gewesen – um je 50 Euro. In Wien-Favoriten flogen am Mittwochvormittag auf offener Straße drei Welpenhändler auf. Die Slowaken, 46, 23 und 26 Jahre alt, warben direkt vor der U1-Station am Reumannplatz mit der Ware Hund, hielten die Schäfermischlinge den Passanten unter die Nase. Die Fußgänger schalteten die Polizei ein. Die drei Slowaken wurden wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt, die Vierbeiner ins Tierschutzhaus gebracht.

So unverschämt wie das Trio agieren zwar die wenigsten. Doch das war kein Einzelfall. Obwohl der Handel streng reglementiert ist, überschwemmen Vierbeiner aus schäbigen, osteuropäischen Zuchtbetrieben den Markt.