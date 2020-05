Wintereinbruch im Kulturareal

Hunderttausende Besucher aus ganz Österreich und anderen Ländern kommen alljährlich auf die Wiener Weihnachtsmärke. Als erster im Reigen startet am Donnerstag der "Winter im MQ". Seit zehn Jahren ist das Kulturareal vorweihnachtlicher Treffpunkt für Puristen. Pausbackige Engerln und kitschig blinkenden Baumschmuck sucht man hier vergebens, stattdessen gibt es DJs, eine stimmungsvolle Lichttapete und ein abwechslungsreiches Programm.

„ Weihnachten im MuseumsQuartier ist ganz anders als auf gewöhnlichen Weihnachtsmärkten. Es gibt keine Holzstandeln, sondern moderne Eispavillons, Lichtprojektionen und tolle Musik“, sagt Christian Strasser, der Direktor des Wiener MuseumsQuartiers.



Am Eröffnungsabend gibt es zwischen 17 und 18 Uhr zudem einen Ein-Euro-Punsch für den guten Zweck. Alle Einnahmen kommen der Initiative Maradi zur Förderung junger Menschen und der Errichtung einer Schule in Niger zugute. Dazu legt DJ Monsieur Smoab einen Mix aus Soul, Funk, Jazz und elektronischer Musik auf. Höhepunkt ist um 20.15 Uhr der gemeinsame Auftritt von „Tanz Baby!“ und „Bilderbuch“.