Wildschweine: Wien prüft Jagd mit Nachtsichtgeräten

Durch die zuletzt stark gewachsene Population bei Wildschweinen rund um Wien will die Stadt nun spezielle Gegenmaßnahmen ergreifen. Konkret soll die Bejagung der Tiere in der Nacht erleichtert werden. So soll die Erlaubnis von Nachtsichtgeräten geprüft werden. Ein entsprechender All-Parteien-Antrag ist am Mittwochnachmittag im Landtag beschlossen worden.

"Faktum ist, dass sich die Zahl beim Schwarzwild massiv erhöht hat und dass die Tiere auch mehr an den urbanen Raum herankommen", erklärte SPÖ-Umweltsprecher Erich Valentin der APA. Die Tiere hätten vor allem in der Nacht ein "leichtes Leben". Grund dafür ist, dass Jäger derzeit keine technischen Hilfsmittel für eine bessere Sicht in der Nacht einsetzen dürfen. Das soll sich aber bald ändern.