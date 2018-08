Wieso Unternehmer am Reumannplatz einen Gastro-Pavillon fordern

Ein Spielplatz, Liegemöglichkeiten, Wassertore, eine Kunstinstallation – kommenden Herbst startet die Umgestaltung des Reumannplatzes in Favoriten. Eine Änderung, die den Platz „noch lebenswerter“ machen wird, ist man in der Stadt überzeugt. Und die dank Bürgerbeteiligungsverfahren auch im Sinne der Bewohner passiere.

Zufrieden sind dennoch nicht alle. Kritik kommt nun von den Wirtschaftstreibenden. Die Umgestaltung sei gut und notwendig. Aber: Es fehle an Gastronomieangeboten.

„Wenn der Tichy (Eissalon, Anm.) in Winterpause geht, ist der Platz tot“, meint Peter Strassl von der Intercoiffeur-Kette. Es brauche also andere Lokale, die neue Besucher in die Gegend locken. Außerdem würden Restaurants mitten am Platz für mehr Sicherheit sorgen.