Wien-Hietzing: Warum der grünste Bezirk auch der schwärzeste ist

„Für mich ist Hietzing der schönste Bezirk von Wien!“, sagt Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert (ÖVP), der zum Gespräch in die Bar des Parkhotels Schönbrunn geladen hat. Durch große Fensterflächen blickt man in die Alleen des Schlossparks.

Seine Bilanz? „Man kann immer noch was besser machen, aber an sich sind die meisten Hietzinger und Hietzingerinnen sehr zufrieden“, sagt er. Verbessern möchte Ebert das Sportangebot im Bezirk, das sei für die Jugend wichtig. In Speising ist schon ein neuer Volleyballplatz gebaut worden, im Hackinger Schlosspark eine Bocciabahn. „Das ist einer der schönsten Parks der Stadt!“, behauptet der Bezirksvorsteher. Das ist zwar maßlos übertrieben, aber was sagt man im Wahlkampf nicht alles.

In Bezirksteilen wie Lainz oder Ober St. Veit sind die ursprünglich dörflichen Strukturen noch gut zu erkennen. Hietzing ist einer dieser Bezirke, in denen die Leute sagen, dass sie „in die Stadt fahren“, wenn sie einen Innenbezirk besuchen.