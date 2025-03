Wien-Wieden: Warum der Vierte dem Siebten Konkurrenz macht

Dominik Pausch, Anwohner und Café-Betreiber auf der Wieden, ist froh über die Verkehrsberuhigung in seinem „neuen“ Bezirk. „Ich habe davor im siebten Bezirk gewohnt, der ist sehr busy. Wir sind sehr forh, jetzt hier zu wohnen, das ist entspannter. Die Lage ist super, man ist zu Fuß gleich im ersten Bezirk oder beim Naschmarkt. Es ist wie ein Dorf in der Stadt mit coolen Geschäfte zum Einkaufen“, so der Gastronom.

Fruchtiger Kaffee

In seinem „Koun Coffee" – was auf japanisch Glück bedeutet – bietet Pausch seit Dezember „Specialty Coffee" an. „Wir rösten alles selbst in Mödling. Im Angebot haben wir fruchtige und auch sehr ausgefallene Sorten", erzählt Pausch. Für den Bezirk wünscht er sich mehr Grünflächen und Hundezonen.