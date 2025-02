Wien: Budgetdefizit 2024 geringer als erwartet

Das Wiener Defizit wird 2024 geringer ausfallen als erwartet. Im Voranschlag war man von 2,2 Mrd. Euro ausgegangen, nun zeigen erste Berechnungen: Das Budgetdefizit wird rund 1,7 Mrd. Euro betragen. Das berichtete Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) im Interview mit der APA. Weniger rosig sehen die Zahlen wie erwartet hingegen für heuer aus. 2025 wird man in Sachen Defizit über der Prognose liegen. Hanke plant nun eine Konsolidierung, unter anderem mit internen Sparmaßnahmen.

"Die Finanzlage ist gut und stabil", beteuerte der Stadtrat grundsätzlich. Zudem liege man im siebenten Jahr in Folge besser als im Voranschlag. Dass im Vorjahr das Minus knapp 500 Mio. Euro weniger ausgemacht hat, liegt laut Hanke an einigen Faktoren. So sind etwa mehr Einnahmen aus der Kommunalsteuer geflossen. Für diese Entwicklung sei die Rekordbeschäftigung mitverantwortlich, erläuterte er.

Großprojekte effizienter durchgeführt

Zudem sei es möglich gewesen, 2024 bei den Stadtwerken rund 300 Mio. weniger auszugeben. Dort hat sich laut dem Ressortchef ein engmaschigeres Controllingsystem bei Großprojekten positiv bemerkbar gemacht. Auch Einsparungen im Magistrat und ein besseres Finanzergebnis hätten zum "zufriedenstellenden" Ergebnis beigetragen.