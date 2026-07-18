Geh- und Radweg am Wienfluss fertig saniert
Der Geh- und Radweg entlang des Wienflusses wurde im ersten Halbjahr 2026 zwischen Wolf in der Au und Nikolaisteg auf über einem Kilometer Länge saniert und barrierefrei gestaltet. Bislang war die flussseitige Hälfte des Weges gepflastert.
Das war für Radfahrer wie für Spaziergänger unbequem und mühsam, weshalb sie häufig den ungepflasterten Bereich nutzten. Das wiederum führte laut Stadt Wien zu Konflikten. Der Abschnitt wurde nun im selben Belag ausgeführt wie die anderen Abschnitte des Wienflussweges. Damit kann nun auf insgesamt sechs Kilometer von Auhof bis nach Hietzing geradelt werden.
„Der Wienflussweg ist sowohl für Alltags- wie auch Freizeitwege sehr beliebt und wird gern genutzt. Bislang war der Abschnitt ab Wolf in der Au stadteinwärts jedoch durch die Pflasterung schwer nutzbar – Radler und Fußgänger nutzen lieber den ungepflasterten Bereich. Dies führte zwangsläufig zu Konflikten. Ich bin froh, dass wir nun einen durchgängig barrierefreien Belag schaffen konnten“, sagt Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.
Der gemischte Geh- und Radweg führt von Auhof entlang des Wienflusses bis zur Kennedy-Brücke/U-Bahnstation Hietzing und ist ein wichtiger Teil-Abschnitt des Wientalradweges vom Westen in die Innenstadt Wiens.
Der alte Belag aus Pflastersteinen und Asphalt wurde durch einen durchgehenden Betonbelag ersetzt und mit einer seitlichen Randlinie markiert. Die Breite bleibt mit 2,80 Metern netto gleich. Durch den neuen Belag ist eine durchgehende Berollbarkeit und damit bessere Befahrbarkeit gegeben.
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