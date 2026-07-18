Geh- und Radweg am Wienfluss fertig saniert

Der Geh- und Radweg entlang des Wienflusses wurde im ersten Halbjahr 2026 zwischen Wolf in der Au und Nikolaisteg auf über einem Kilometer Länge saniert und barrierefrei gestaltet. Bislang war die flussseitige Hälfte des Weges gepflastert.

Das war für Radfahrer wie für Spaziergänger unbequem und mühsam, weshalb sie häufig den ungepflasterten Bereich nutzten. Das wiederum führte laut Stadt Wien zu Konflikten. Der Abschnitt wurde nun im selben Belag ausgeführt wie die anderen Abschnitte des Wienflussweges. Damit kann nun auf insgesamt sechs Kilometer von Auhof bis nach Hietzing geradelt werden.