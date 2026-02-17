Klimawandel ändert Lebensumfeld für Wienerwald-Siebenschläfer deutlich

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Klimawandel hat den Siebenschläfern (Glis glis), die im Wienerwald leben, bereits ein merkbar verändertes Lebensumfeld beschert, das zeigt eine Studie die seit über 17 Jahren läuft: Der Rhythmus der Saisonen mit gutem Bucheckern-Angebot (Buchenmast-Jahre) hat sich stark verändert.

Besonders junge Siebenschläfer können die Futterausfälle schlecht kompensieren, ihre Überlebensrate sinkt in mageren Jahren stark. Laut den Forschern könnten die Zeiten für die Nagetiere noch härter werden. Daten aus 17 Jahren Forschung Für ihre im Fachjournal "Scientific Reports" erschienene Untersuchung greifen die Forschenden um Lukas Hochleitner von der Veterinärmedizinischen Universität (Vetmed) Wien auf Daten aus insgesamt 17 Jahren zurück, wie die APA berichtet. Seit 2006 verfolgen die Wissenschafterinnen und Wissenschafter den Zustand der Siebenschläferpopulation tief im Wienerwald engmaschig. Sie dokumentieren den Zustand und die Anzahl der Tiere, die es sich gerne in eigentlich für Vögel vorgesehenen Nistkästen im Wald gemütlich machen und dort teils auch ihren Nachwuchs aufziehen. Die nachtaktiven Tiere wurden zusätzlich auch mit Mini-Chips versehen, was das Nachverfolgen ihres Zustandes über mehrere Jahre hinweg ermöglicht, wie Hochleitner im Gespräch mit der APA erklärte.

Auf dieser Basis lässt sich wissenschaftlich nachzeichnen, wie die in etwa von April bis Oktober aktiven Winterschläfer auf die rapiden Veränderungen durch die im Mittel steigenden Temperaturen reagieren. Besonders wichtig für die Siebenschläfer ist die Buchenmast. Das sind Jahre, in denen die Bäume besonders viele Bucheckern tragen. Jungtiere sind auf Bucheckern angewiesen Vor allem die jüngeren Nagetiere wiederum sind stark auf diese Kost fokussiert. "Die Jungtiere sind in der Zeit zwischen ihrer Geburt bis zu ihrem ersten Winterschlaf so etwa zu 90 Prozent auf die Bucheckern angewiesen", erklärt Hochleitner. Sie können mit der fettreichen Kost besonders schnell Gewicht zulegen. Die fetten Jahre werden weniger Seit 1976 hat sich das Muster der Buchenmast mit den steigenden Temperaturen deutlich gewandelt: Waren es früher oft zwei bis drei Jahre mit fettem Angebot für die Waldbewohner, die dann von ein paar dürren Jahren gefolgt waren, gab es zuletzt einen jährlichen Wechsel.

An den althergebrachten Rhythmus, den es vermutlich so schon sehr lange in der Region gab, haben sich die Tiere angepasst. "Der aktuelle Rhythmus ist aber komplett neu für sie und sie können sich nicht schnell genug darauf einstellen", weiß der Wissenschafter. Das betrifft laut der Studie, die über 2.500 Tiere umfasst, vor allem sogenannte Jährlinge - also Siebenschläfer, die zwar schon geschlechtsreif, aber noch nicht vollständig ausgewachsen sind. Das dürfte sie besonders anfällig für negative Effekte des jährlich variierenden Bucheckern-Angebots machen. Wenig Buchecker, wenig Energie für Jungtiere Sie müssen nämlich ihre Energie in die Reproduktion und das Körperwachstum investieren. In Jahren mit wenig Bucheckern sinken die Überlebensraten in diesem Alterssegment dann auch signifikant, weil sie ihr Energie-Investment in Wachstum und Nachwuchspflege offenbar schlechter austarieren können, erklären die Forschenden.