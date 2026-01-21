Wienerin der Woche: Vreni Hockenjos, Mutter einer Skispringerin

Das erste Mal stand ihre Tochter oben auf der 60-Meter-Schanze. Ihr Herz sei stillgestanden, erzählt Vreni Hockenjos, die ehrenamtlich für die Wiener „Stadtadler“ arbeitet. Dann stieß sich ihr Kind, gerade einmal zwölf Jahre jung, vom Balken ab und raste mit 70 km/h zum Schanzentisch hinunter. Absprung. Flug. Landung. „Ich müsste jetzt lügen, würde ich sagen, dass ich als Mutter keine Angst um mein Kind hab’.“ Doch Vreni Hockenjos hat auch Vertrauen: „In das gute Körpergefühl meiner Tochter und in ihre Trainer, die ihr nur das zutrauen, was sie auch wirklich kann.“

Es war nicht der Wunsch der nach Wien zugereisten Schwarzwälderin, dass ihr Kind einmal eine talentierte Skispringerin wird. Es war nur so, dass das Kind vor vier Jahren beim „Tag des Sports“ in Wien die Schanze der Skispringer sah und sofort Feuer und Flamme war. Seither reist die Familie viel durch die alpinen Lande, weil ja die Stadt Wien vieles besitzt, aber keine eigene Sprungschanze. Die nächstgelegenen Sportstätten befinden sich hinter dem Semmering, in den beiden steirischen Orten Mürzzuschlag und Eisenerz.