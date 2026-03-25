Wienerin der Woche: Die Sportwissenschafterin Barbara Fastner

Dass Bewegung guttut, das hat Barbara Fastner nicht erst im Studium am Institut für Sportwissenschaft der Uni Wien erkannt: „Ich hatte das große Glück, in einer sportlichen Familie aufzuwachsen“, erinnert sich die Leiterin der Abteilung für Fitness und Gesundheitsförderung im Sportdachverband ASKÖ. „In meiner Kindheit war die Natur mein Bewegungsraum.“ Rad fahren, Ski fahren, schwimmen, wandern, Tennis: „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Bewegung für Kinder sehr wichtig ist.“

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Heute kann Barbara Fastner diese These auch mit Studienergebnissen belegen: „Es hat sich gezeigt, dass sich Kinder im Kindergartenalter zumindest drei Stunden am Tag bewegen sollten.“ Wissenschaftlich seriös dokumentiert ist auch der Wert der täglichen Turnstunde. In dieser Causa habe sich die Politik zuletzt etwas bewegt, konstatiert die Expertin, die seit zwanzig Jahren für die ASKÖ arbeitet und ebenso lange Chancengleichheit für alle Kinder im Land einfordert.