Wienerin der Woche: Die Lokführerin Monika Wasik

Bevor sie bei den ÖBB begonnen hat, war die zweifache Mutter für die Volkshilfe im Einsatz. Weil sie damals Essen auf Rädern, also mit dem Auto, zustellte, machte ihr ihre Freundin die Ausbildung zur Lokführerin mit den Worten „Du fährst doch gerne“ schmackhaft. In Kledering durfte sie dann mit einer Taurus-Lokomotive probeweise mitfahren und war begeistert: „Ich habe danach sofort meinen Mann angerufen und gesagt, dass ich mich wie der Kapitän eines Riesenschiffs fühle.“

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Das war vor elf Jahren. Seither lenkt Monika Wasik Züge durch Wien – bis nach Retz und Laa im Norden und Baden und Wiener Neustadt im Süden. „Meine Freundin hat damals die Türe für mich aufgemacht“, betont die Quereinsteigerin bei den ÖBB. „Denn selbst hätte ich mich wohl nicht bei der Eisenbahn beworben.“