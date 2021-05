Wiener Zielfahnder schnappen von Tschechien gesuchten Kriminellen

Zielfahnder des Wiener Landeskriminalamtes haben am Montagvormittag in Rudolfsheim-Fünfhaus einen von den tschechischen Behörden mit EU-Haftbefehl gesuchten 60-Jährigen verhaftet. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wurde der griechische Staatsbürger um 11.30 Uhr in seinem Pkw in der Nobilegasse erwischt.

Gesucht wurde er, weil er in der Tschechischen Republik eine neunjährige Haftstrafe abzusitzen hat. Dieser liegen Verurteilungen wegen mehrerer strafrechtlicher Delikte zugrunde, unter anderem wegen Erpressung und Vergewaltigung. Dem Zugriff waren intensive Ermittlungen vorausgegangen, so die Polizei.