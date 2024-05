Wiener Weinpreis: Rainer Christ schafft den Hattrick

Von Ernst Bieber

So ein Siegeslauf in der Wiener Weinszene ist rekordverdächtig: Ein Weingut in Floridsdorf hat beim aktuellen Wiener Weinpreis in drei verschiedenen Kategorien den Landessieg geholt.

Topwinzer Rainer Christ aus der Amtsstraße in Jedlersdorf schaffte den vinophilen Hattrick mit einem klassischen Grünen Veltliner 2023 vom Bisamberg, mit einem Riesling 2023 von der Ried Zwerchbreiteln und mit der Rotweincuvée „XXI“ (benannt nach dem 21. Bezirk).

Vor einigen Monaten stellte der „XXI“ bei einer Blindverkostung in Bordeaux sogar berühmte Petrus-Kreationen in den Schatten. Wie qualitätskonstant Rainer Christ seine Weine keltert, beweist er seit Jahren. Einmal gewann er sogar in fünf Kategorien den Wiener Weinpreis.

16 Weine „Landessieger“

Insgesamt musste die Kostjury heuer 406 Wiener Weine beurteilen, 259 wurden mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Und 16 Weine erhielten den Titel „Landessieger“.

Wiens Weinbaupräsident Norbert Walter, der selber eine idyllische Buschenschank mitten in den Strebersdorfer Weingärten betreibt, lobte bei der Preisverleihung am Rathausplatz den Jahrgang 2023 als „sehr gut und zugleich trinkfreudig“.

Ein Jedlersdorfer Winzerkollege von Christ, Peter Bernreiter, der gleichfalls in der Amtsstraße daheim ist, darf sich über zwei Siegerweine freuen: Er gewann die Trophäen mit einem kräftigen Grünen Veltliner und mit einem Weißburgunder.

Weitere Siegerweine

Gleichfalls zwei Siegerweine holten Roland und Erika Kroiss in Sievering mit dem Riesling „Julia“ und mit einem Gemischten Satz von der Ried Mitterberg.

Und auch im sieggewohnten Weingut Mayer am Pfarrplatz in Döbling darf man sich über zwei Landessiege für einen speziellen Gemischten Satz DAC und für einen Pinot Noir freuen.

Die anderen Siegerweine kommen aus den Weingütern Wien-Cobenzl, Fuhrgassl-Huber in Neustift, Franz und Michael Wieselthaler in Oberlaa und vom Nebenerwerbswinzer Dr. Michael Höfler am Bisamberg (mit einem Chardonnay).

Freude auch in Niederösterreich

Und noch eine Rarität bietet der heurige Wiener Weinpreis: Drei Landessieger stammen aus NÖ, nämlich aus Weinkellern im Heurigenparadies Hagenbrunn bei Wien. Dort holten Philipp Schmidt, Josef Fischer und Josef Deutsch je einen Siegespokal für Weine, die auf Wiener Rieden gewachsen sind.