Wiener Taxifahrer bedroht 25-Jährigen mit Messer

Ein Spurwechsel am Neubaugürtel in Rudolfsheim-Fünfhaus führte am Donnerstagabend zum Streit. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker und ein 35-jähriger Taxifahrer wären dabei fast kollidiert. Anschließend parkten die beiden Männer ihre Fahrzeuge am Fahrbahnrand, wo die Auseinandersetzung weitergeführt wurde.