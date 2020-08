Wiener stürmen an die Donau - viele Bäder bereits gesperrt

36 Grad und heißer. In Massen strömen die Wiener heute an die Donau und in die Wiener Bäder. Das Hoch "Claws" sorgt für perfektes Badewetter.

Aufgrund der Corona-bedingten Abstandsregeln sind die Kapazitäten jedoch deutlich geringer. Wo normalerweise 100.000 Menschen gleichzeitig baden können, sind aktuell nur 40.000 Besucher zugelassen. Die Plätze in den Wiener Bädern mussten um ein Drittel reduziert werden, um ein Einhalten der Abstandsregeln zu ermöglichen.

Die Kapazitäten an den einzelnen Standorten reichen von 350 Badegästen im Sommerbad Hadersdorf-Weidlingau über 1.695 im Sommerbad Döbling, bis hin zu 13.075 Badegästen gleichzeitig in Wiens größtem Bad, dem Gänsehäufel.