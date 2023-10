Wiener Spitalsärzte warnen vor zunehmenden Versorgungsengpässen

Die Versorgungsengpässe in den Wiener Spitälern haben im vergangenen Jahr weiter zugenommen, warnte die Wiener Ärztekammer am Freitag in einer Pressekonferenz und verwies auf Ergebnisse einer aktuellen Umfrage unter Spitalsärzten: 87 Prozent sehen einen dramatischen Qualitätsverlust in der medizinischen Versorgung und 84 Prozent bei der Jungarzt-Ausbildung. Vizepräsident Stefan Ferenci ortete einen Bankrott der Wiener Gesundheitspolitik, ein Streik ist weiter in Vorbereitung.

Schon bei der ersten Spitalsärzte-Umfrage im Auftrag der Wiener Ärztekammer, die im Vorjahr von Public Opinion Strategies von Peter Hajek durchgeführt wurde, hatte eine überwiegende Mehrheit dem Wiener Spitalswesen ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Doch auch ein Jahr nach der Coronapandemie habe sich die Stimmung nicht aufgehellt. In einigen Bereichen habe es sogar eine Eintrübung gegeben, berichtete Hajek. So haben in der aktuellen Befragung (Online-Erhebung, 1.887 Befragte, Schwankungsbreite 2,3 Prozentpunkte) 84 Prozent von großen Engpässen bei der Patientenversorgung in den Wiener Spitälern berichtet, das sind noch einmal mehr als 2022 (78 Prozent).