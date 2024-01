Wiener Spital schlug Alarm: Mann soll Frau und Kinder verletzt haben

Der Mitarbeiter eines Spitals in Wien-Favoriten hat Alarm geschlagen, nachdem er die schwerwiegenden Verletzungen einer Frau und ihrer Tochter bei einer Untersuchung gesehen hatte. Die 28-Jährige und ihre elf Jahre alte Tochter kamen am Samstag mit Blessuren, die auf stumpfe Gewalt hinwiesen, selbstständig in das Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch gegenüber der weiteren 13-jährigen Tochter soll sich der Vater in der Vergangenheit aggressiv gezeigt haben.

Der 36 Jahre alte Afghane steht im Verdacht, seine Frau und die beiden Mädchen geschlagen und attackiert zu haben. Die Angehörigen machten im Zuge der ersten Befragungen durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten unterschiedliche Angaben. Der Tatverdächtige bestreitet alle Vorwürfe.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird wegen des Verdachts der fortgesetzten Gewaltausübung und Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.