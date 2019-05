Wiener Prater wird zum Paradies für Läuferinnen

Er gilt als das größte Frauen-Laufsport-Event Europas. Der Österreichische Frauenlauf geht am kommenden Sonntag bereits in sein 32. Jahr. Die Veranstalter erwarten rund 33.000 Teilnehmerinnen, die im Wiener Prater die fünf und zehn Kilometer lange Strecke in Angriff nehmen werden.

Gestartet wird am Sonntag um 9 Uhr mit dem Fünf-Kilometer-Lauf, ehe um 10.30 Uhr die Zehn-Kilometer-Läuferinnen an den Start gehen. Um 11.10 Uhr folgen dann noch die Sportlerinnen, die fünf Kilometer Nordic Walking in Angriff nehmen. „Besonders freue ich mich über die mehr als 5.600 Mädchen unter 18 Jahren, die am Sonntag gemeinsam starten werden. Es gibt keine Sportveranstaltung in Österreich, die mehr Teilnehmerinnen in diesem Alter in einem Bewerb verzeichnen kann,“ erklärt Organisatorin Ilse Dippmann.