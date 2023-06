Wiener Polizisten fanden Königsypython auf einem Parkplatz

Im Bereich des Schottenhofs in Hernals machten aufmerksame Beamte der Polizeiinspektion Halirschgasse eine ungewöhnliche Entdeckung in einem Waldstück neben einem Parkplatz: Ihnen fiel eine Schlange auf, die im Gebüsch lag und augenscheinlich keine heimische Art war, teilte die Landespolizeidirektion Wien am Sonntag mit.

