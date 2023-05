Wiener Polizei schnappt Serieneinbrecher

Die Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) hat bereits Mitte März einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen, nachdem der Verdächtige zwei Wohnungen in Ottakring aufgebrochen und es bei zwei weiteren Appartements versucht hatte. Was die Ermittler, die den georgischen Staatsbürger erwischten, damals nicht wussten: Es handelte sich offenbar um einen Serientäter, der seit Juni 2022 zumindest 15 Wohnungseinbrüche verübt haben soll, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich.

Der 42-Jährige war in Ottakring allein unterwegs, und das nicht besonders vorsichtig, so Dittrich am Mittwoch. Deshalb kam ihm die EGS auf die Schliche. In weiterer Folge ermittelte die Gruppe Kremser des Landeskriminalamtes, dass er zahlreiche weitere Fakten verübt haben dürfte. Dabei war er in zahlreichen Wiener Bezirken aktiv, er dürfte nur Transdanubien ausgelassen haben. Den 42-Jährigen interessierte nur Schmuck und Bargeld, Elektrogeräte ließ er liegen, auch Handys. Der Gesamtschaden beträgt rund 70.000 Euro. Der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.

