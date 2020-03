Wiener Polizei fährt "I am from Austria" spielend durch die Stadt

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, sagt man. So hat sich nun auch die Wiener Polizei eine besondere Art des Danks an all jene einfallen lassen, die in Zeiten der Corona-Krise daheim bleiben.

So erklang heute aus den Polizeiautos, die in Wien unterwegs waren, um 18 Uhr die "heimliche Hymne Österreichs" von Rainhard Fendrich. "Als Zeichen der Solidarität ertönt aus jedem Streifenwagen um 18 Uhr das Lied I am from Austria", erklärt die Wiener Polizei auf Facebook.