Wiener Polizei bittet um Hinweise: Kennen Sie diese Frau?

Da die Identität der Frau nicht geklärt werden konnte, wurde am vergangenen Dienstag die Polizei verständigt. "Sämtliche Maßnahmen der Polizei, um die Identität der Frau zu klären, blieben bis dato ohne Erfolg", teilte die Polizei in einer Aussendung am Freitag mit.

Personen, die Angaben zur Identität dieser Frau machen können, werden ersucht, sich an das Kriminalreferat Floridsdorf zu wenden. Hinweise - auch anonym - werden jederzeit unter der Telefonnummer 01-31310-66310 entgegengenommen.

