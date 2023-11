Wiener stürzte in NÖ sechs Meter vom Dach: Schwer verletzt

Ein Wiener ist am Dienstagnachmittag bei Montagearbeiten auf einem Hallendach in Großmugl (Bezirk Korneuburg) rund sechs Meter abgestürzt. Der 29-Jährige dürfte auf eine Lichtplatte getreten und durchgebrochen sein, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der Mann landete auf dem Betonboden. Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten ins Unfallkrankenhaus Wien-Meidling. Das Arbeitsinspektorat wurde in Kenntnis gesetzt.