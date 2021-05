Wiener Nachbarschaftsstreit endet mit Einsatz der WEGA

Am Montagabend musste die Wiener Spezialeinheit WEGA wegen eines Nachbarschaftsstreits in die Prager Straße in Wien-Floridsdorf ausrücken. Ein 69-jähriger Österreicher soll dort einen 60-Jährigen vom Balkon aus mit einer Schusswaffe bedroht haben. Alarmierte Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf und der WEGA konnten den Tatverdächtigen am Balkon beobachten.

Der Mann wurde angewiesen seine Hände auf das Balkongeländer zu legen und auf dem Balkon zu verbleiben. Der Tatverdächtige verhielt sich kooperativ und leistete den Anweisungen Folge. Polizisten der WEGA konnten den Mann schließlich widerstandslos festnehmen. Die registrierte und genehmigte Faustfeuerwaffe sowie 65 Stück Munition wurden sichergestellt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

