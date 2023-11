Wiener nach Handgreiflichkeiten gegen Schwester in Haft

Ein 29-jähriger Wiener ist am späten Donnerstagabend festgenommen worden, weil er immer wieder gegen seine Schwester handgreiflich wurde. Die 41-Jährige ließ den Bruder seit fast einem Jahr bei sich in der Brigittenau wohnen. Am Donnerstag ist dann erneut ein Streit wegen Geld und Zigaretten eskaliert, Der 29-Jährige drohte seiner Schwester Schläge an und drohte, sie umzubringen, berichtete die Polizei am Freitag.

Der 13-jährige Sohn bekam die Handgreiflichkeiten mit. Zunächst wurde der 29-Jährige wegen schwerer Nötigung festgenommen. Jetzt ermittelt die Polizei auch wegen fortgesetzter Gewaltausübung. Zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.