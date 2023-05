Wiener Lueger-Denkmal erneut beschmiert: Diesmal hellblau

Holzkonstruktion

Als zwischenzeitliche Lösung ist seit Herbst 2022 direkt vor dem Lueger-Denkmal eine 39 Meter lange, fünf Meter breite und elf Meter hohe Holzkonstruktion zu sehen. Die von Nicole Six und Paul Petritsch geschaffene bunte Installation versammelt im Stadtbild gefundene Artefakte der Lueger-Würdigung, die die Künstlerin und der Künstler in ihren Umrissen in Originalgröße auf einem Holzrahmen befestigt haben, der sich schräg über den Platz ausbreitet.