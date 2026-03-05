"Ka Genierer": Wiener Linien starten neue Öffi-Kampagne

Unter dem Motto "Host kan Genierer?" starten die Wiener Linien eine neue Kampagne für mehr gegenseitige Rücksicht in den Öffis. Humorvoll sollen Fahrgäste darauf hingewiesen werden, dass lautes Telefonieren, Musikhören ohne Kopfhörer und Essen in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erwünscht ist. Mit der Kampagne soll vor allem ein "Unrechtsbewusstsein" geschaffen werden, sagte Öffi-Stadträtin Ulli Sima am Donnerstag und kündigte strenge Kontrollen an.

"Wo täglich Millionen Menschen aufeinandertreffen, braucht es klare Spielregeln und gegenseitige Rücksichtnahme. Niemanden interessieren lautstarke Debatten über Beziehungsprobleme anderer Mitfahrender - genauso wenig wie die Einkaufsliste, das Abendmenü oder die Wochenendplanung", betonte Sima bei der Präsentation der Kampagne. Die Wiener Linien befördern täglich mehr als 2,4 Millionen Fahrgäste. Hier brauche es "klare Spielregeln", so die Stadträtin für Mobilität. Plakate ab 9. März in Wien zu sehen "Rücksichtnahme ist kein Luxus, sondern die Basis für ein funktionierendes Miteinander", unterstrich auch Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke. "Die Kampagne zeigt mit einem Augenzwinkern, wie kleine Gesten Großes bewirken können." Auf den Plakaten der Kampagne sind Menschen mit übergroßen Handys, Hunden ohne Maulkorb, Leberkäsesemmeln oder Rucksäcken zu sehen, die andere Fahrgäste stören. "Für dich egal, für andere eine riesige Qual", heißt der Slogan dazu. Ab 9. März sind die Plakate in Wien zu sehen. Dazu sind Durchsagen geplant, die die Fahrgäste auf das unerwünschte Verhalten aufmerksam machen.

Bis zu 50 Euro Strafe Daneben ist der Song "Ka Genierer" zentraler Bestandteil der Kampagne - eine umkomponierte Version des Klassikers "I bin a Kniera" von Georg Danzer. "Wir wollen das Bewusstsein dafür stärken, dass jede und jeder Verantwortung für ein respektvolles Miteinander trägt - damit sich in Wiens Öffis alle wohlfühlen", betonte Sima. Denn grundsätzlich bestehe ein breiter gesellschaftlicher Konsens darüber, wie man sich in den Verkehrsmitteln zu verhalten habe. Wird die Hausordnung der Wiener Linien nicht eingehalten, wird erst einmal ermahnt. Bei Bedarf können auch Strafen von bis zu 50 Euro verhängt werden.