Warum die Kindergärten in Wien am Freitag geschlossen bleiben

Am Freitag bleiben die Kindergärten in Wien zu. Eltern müssen sich eine Alternative für die Betreuung ihrer Kinder überlegen. Denn anlässlich des kommenden "Tags der Elementarbildung“ am 24. Jänner 2026 findet am Freitag in den rund 350 Wiener städtischen Kindergärten ein pädagogischer Tag statt. Laut den Kindergärten der Stadt Wien (MA 10) wurden die Eltern rechtzeitig darüber informiert. Außerdem stehe der Schließtag auch in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Laut österreichweiten Umfragen vor dem Tag der Elementarbildung, werden bessere Rahmenbedingungen für Kinder, Familien und Personal verlangt. In Österreich hat die Mehrheit kein Problem mit kultureller Vielfalt im Kindergarten, sieht aber Bedarf nach mehr Geld und Personal. Das legt eine Integral-Studie (500 Online-Interviews) nahe, die vom Netzwerk Elementare Bildung (NEBÖ) vor dem Tag der Elementarbildung in Auftrag gegeben wurde. Beim NEBÖ sieht man den klaren Auftrag, die Rahmenbedingungen für Kindergärten zu verbessern. Auch Betreiberorganisationen forderten vor dem Aktionstag am Samstag erneut Reformen ein.

Dass in vielen Kindergärten Familien mit unterschiedlichen Sprachen, Religionen oder Traditionen aufeinandertreffen, finden nur 18 Prozent der befragten 16- bis 75-Jährigen eher oder überhaupt nicht gut. Für 45 Prozent ist die Vielfalt dort sehr oder eher gut, 37 Prozent sind neutral. Dabei hat allerdings nur ein Teil Erfahrungen aus erster Hand: Etwa die Hälfte der Interviewten hatte früher oder hat derzeit Kinder im Kindergarten. Jedes dritte Kind hat Deutsch nicht als Erstsprache Zuletzt (Kindergartenjahr 2024/25) hatte laut Statistik Austria jedes dritte Kindergarten- und Hortkind eine andere Erstsprache als Deutsch - wobei das nicht bedeuten muss, dass es kein Deutsch kann. In Wien waren es knapp 60 Prozent. Bemerkbar macht sich der gestiegene Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund für die meisten Befragten durch Sprachbarrieren, bei Festen wie Nikolo, bei Kindererziehung und Esskultur (Stichwort Schweinefleisch). 38 Prozent meinen dabei laut Umfrage, dass kulturelle Vielfalt auch zu Konflikten führen kann. Gleichzeitig erwartet je ein Drittel durch den gemeinsamen Kindergartenbesuch von Kindern mit unterschiedlichem Hintergrund besseres gegenseitiges Verständnis, bessere Integration und eine Bereicherung für alle. Am häufigsten geben das Menschen aus Großstädten, mit Migrationshintergrund und mit Matura an.

Mit dem Umgang der Kindergärten mit kulturellen Unterschieden und Gemeinsamkeiten zeigten sich in der Befragung je zwei Drittel zufrieden. Ebenso viele haben laut Umfrage allerdings den Eindruck, dass es dort nicht genug Geld und Personal gibt, um die unterschiedlichen Bedürfnisse ausreichend zu berücksichtigen. Bekannte Appelle an Politik Die Politik müsse die Kindergärten bestmöglich in ihrem "sehr kompetenten Umgang mit den kulturellen Herausforderungen" unterstützen, forderte NEBÖ-Sprecherin Natascha Taslimi mit Blick auf die Ergebnisse. Das von der Regierung geplante zweite verpflichtende Kindergartenjahr etwa werde ohne genug Fachpersonal und bedarfsgerechte Öffnungszeiten wenig Mehrwert bringen. Länder und Gemeinden ermahnte sie, im Zuge der "Reformpartnerschaft" die Rahmenbedingungen der Kindergärten an die aktuellen Herausforderungen der Gesellschaft anzupassen. Appelle an die Politik kamen vor dem jährlichen Aktionstag am 24. Jänner auch wieder von Gewerkschaft und Kindergartenträgern. Die ÖGB Frauen etwa forderten u.a. kleinere Gruppen und bessere Betreuungsschlüssel, einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Geburtstag und bundesweit einheitliche Standards in der Elementarbildung. Derzeit sind hier die Länder zuständig.