Kindergarten schließt: Betreuung in Wiener Neustadt als Mammutaufgabe

Der Bildungsweg eines jeden Kindes startet im Kindergarten. "Umso wichtiger ist es, dass wir allen kleinen Bewohnerinnen und Bewohnern die nötige Infrastruktur bieten können". So brachten es zuletzt Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger und Bildungsstadtrat Philipp Gruber (beide ÖVP) bei der Eröffnung des "Dr. Evamaria Sluka-Grabner"-Kindergartens in der Giltschwertgasse auf den Punkt.

Bereits 100 Kindergartengruppen 2.500 Kinder bis zum Alter von sechs Jahren befinden sich aktuell in der Statutarstadt in den Landeskindergärten sowie privaten Tagesbetreuungen bzw. Krabbelstuben in Betreuung. Um den Bedarf zu stemmen, war in den vergangenen Jahren eine Betreuungsoffensive nötig. Im vergangenen September knackte die Stadt die Marke von 100 Kindergartengruppen. Und der Bedarf wird laufend mehr. Es war ein Meilenstein, der nicht nur Jubelschreie auslöst, sondern auch große Herausforderungen mit sich bringt: Das rasante Wachstum in Wiener Neustadt hat dazu geführt, dass man rascher als erwartet im vergangenen Oktober die 50.000-Einwohner-Marke überschritten hat.

Bekannter Privatkindergarten Vor diesem Hintergrund ist es für die Stadt besonders bitter, dass eine bekannte Institution im Sommer ihren Betrieb einstellen wird. Der als Orel-Privatkindergarten bekannte gewordene "Montessori-Kindergarten Elisabeth" schließt nach Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit seine Pforten. Damit verlieren rund 30 Kinder mit Ende des Schul- bzw. Kindergartenjahres einen Betreuungsplatz.

