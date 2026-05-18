Wiener Kaffeehäuser: Café Central führt Instagram-Ranking an

Das Café Central ist das mit Abstand beliebteste Alt-Wiener Kaffeehaus auf der Fotoplattform Instagram. Zum Stichtag 22. April 2026 waren dem Hashtag des Traditionshauses 73.080 Postings zugeordnet.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen mit Abstand das Demel und das Sacher. Das ergab eine Auswertung des Medienbeobachters und PR-Dienstleisters APA-Comm am Montag. Trotz Umbau-Pause auf Platz eins Für das Ranking wurden mehr als 50 traditionelle Wiener Kaffeehäuser bzw. deren Hashtag-Präsenz auf Instagram analysiert. Das Café Central führte die Reihung mit Abstand an. Kein anderes Alt-Wiener Kaffeehaus erreicht eine vergleichbare Sichtbarkeit auf der Social-Media-Plattform. Und das sogar, obwohl das 1876 gegründete Haus in der Wiener Herrengasse wegen Umbauarbeiten bis Herbst geschlossen ist. Das dazugehörige Ausweichquartier, das Pop-up „Café Decentral“, kommt auf weniger als 100 Einträge.

Auf den Plätzen folgen weitere Aushängeschilder der Wiener Kaffeehauskultur: Die bereits zu K.u.K.-Zeiten beliebten Cafés Demel und Sacher kommen zum Stichtag auf 28.890 bzw. 23.750 Postings auf Instagram. Beide Häuser profitieren von ihrer zentralen Lage in der City und der starken touristischen Nachfrage. Highlight: Kaiserschmarrn to go Besonders beliebt bei fotografierenden Kundinnen und Kunden ist der Kaiserschmarrn to go, den das Café Demel über einen eigenen Straßenverkauf anbietet.