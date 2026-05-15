Auf ein Buttersemmerl mit Joseph Roth

Kaffeehäuser sind Zeitkapseln. Sieht man 100 Jahre alte Fotos eines Cafés, merkt man: Es hat sich im Grunde nichts geändert. Die Kellner tragen die gleiche Panier, die Tische, Sessel und Logen, die Billardtische und die Garderobenständer – das alles sieht heute noch so aus wie damals. Gut, die Leute sind anders angezogen, man sieht deutlich mehr Hüte, Anzüge und Krawatten, irgendwie schade, dass dieser Style aus dem Alltag weitgehend verschwunden ist; man sieht auf den alten Fotos auch viel weniger Frauen als heute, zumindest das hat sich also verbessert.

Dass im Kaffeehaus viel Tiefsinniges, aber noch mehr Blödsinn verzapft wird, war immer schon so. Generell wurde in den Cafés früher aber sicher mehr geredet und diskutiert als heute. Es gab noch keine sozialen Medien und keine Smartphones – und niemand hat sie vermisst. Es gab ja das Kaffeehaus. Der Stammtisch im Café war Facebook, Insta und X von früher.