Magische Momente in einem Wiener Tageszentrum für Senioren

Doch in dieser Einrichtung in der Vorgartenstraße im zweiten Bezirk gibt es noch eine ganze Reihe von anderen verlässlichen Helfern und Helferinnen.

Pierre Real arbeitet seit dem Jahr 2001 im Tageszentrum für Senioren des Wiener Hilfswerks . Im Laufe der Jahre hat er sich auf Therapien für Schlaganfallpatienten spezialisiert. Sein Wissen, das er sich unter anderem durch seine vorangegangene Arbeit in der Landesnervenklinik Gugging angeeignet hat, und vor allem seine gewinnende Art fallen sofort auf.

Oft sind es die kleinen Schritte, die dem Wiener Physiotherapeuten Pierre Real (der heißt wirklich so) anzeigen, dass er einen guten Job macht: Etwa, wenn ein Patient nach einem Schlaganfall wieder alleine aus dem Rollstuhl aufstehen kann. Oder, wenn eine Patientin wieder alleine den einen Kilometer von ihrer Wohnung ins Kino schafft.

Der Wochenkalender der Tageszentrumsleiterin Sigrid Knotek ist von Montag bis Freitag dicht gefüllt: Beim Feinmotorik-Training wird mit den Händen geübt, werden Kugeln geknetet, Dartspfeile geworfen, mit der Laubsäge gehandwerkt, gemalt oder Keramik geformt. Absolute Highlights sind eine Musikgeragogin, die zum Harfespielen einlädt, und ein Bauchredner.

Das Hilfswerk-Tageszentrum ist eines von 18 Tageszentren in Wien. Es wurde vom Fonds Soziales Wien von Anfang an mit dem Schlaganfall-Schwerpunkt betraut. An jedem Werktag kann man 40 Betreuungsplätze anbieten.