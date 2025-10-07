Wiener Grüne protestieren mit Kuchen für Gratiskindergarten

Mit Kuchen wurde im Jahr 2019 zehn Jahre Gratiskindergarten in Wien gefeiert. Damals grinsten noch Bürgermeister Michael Ludwig und der damalige Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) in die Kamera. Nun, genau sechs Jahre später, ist die Szenerie etwas anders. Mit langen Gesichtern stehen die Grünen vor dem Objektiv. Nur der Kuchen ist geblieben, als Zeichen des Protests.

Die Grünen befürchten nämlich, dass der Gratiskindergarten schon bald der Vergangenheit angehören könnte. „Die Anzeichen mehren sich“, sagt Parteichefin Judith Pühringer. Wie berichtet, war der Auslöser für die Debatte ein Antrag der Grünen im Gemeinderat zum Erhalt des kostenlosen Kindergartens. Dem grünen Antrag stimmte die Opposition geschlossen zu, nicht aber die Regierungsparteien SPÖ und Neos. Der Erhalt des Gratiskindergartens wurde aber versichert.

Seitdem vermuten die Grünen das mögliche Aus für den beitragsfreien Kindergarten. Und dagegen wird mobil gemacht. Deutschkompetenz „Wir wissen, wir sind in einer schwierigen budgetären Position momentan, aber es ist immer auch eine Frage der Prioritäten“, sagt Pühringer. Die Grünen warnen eindringlich vor der Abschaffung des Gratiskindergartens. Bildungspolitisch wäre das ein „großer Rückschritt“, heißt es. Ohne Gratiskindergarten würden viele Kinder zu Hause bleiben, sagt Frauensprecherin Julia Malle. „Darunter leidet unter anderem die Deutschkompetenz.“

