Wiener Freibad: Mann wollte nicht zahlen und brach Mitarbeiter Arm

Ein Betrunkener ist am Sonntag in Wien-Penzing ohne zu bezahlen in ein Freibad marschiert und hat einem einschreitenden Mitarbeiter den Arm gebrochen. Auch eine zu Hilfe eilende Polizistin außer Dienst wurde von dem 39-Jährigen verletzt, bevor dieser von uniformierten Beamten festgenommen werden konnte. Nach mehreren straf- und verwaltungsrechtlichen Anzeigen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt, berichtete die Polizei.

An Kassa vorbeimarschiert

Der 39-Jährige wollte am Sonntag gegen 16.30 Uhr offenbar vor dem angekündigten Temperatursturz am Montag noch einmal bei sommerlichen Temperaturen schwimmen gehen und hatte sich dafür das städtische Hadersdorf-Weidlingauer Bad ausgesucht.