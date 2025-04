Wiener Frei- und Familienbäder öffnen am 2. Mai ihre Pforten

Am 2. Mai startet in Wien die Badesaison und die 30 Freibadanlagen öffnen bis 14. September ihre Pforten. Aus diesem Grund und passend zum Temperaturaufschwung lud die Vizebürgermeisterin und zuständige Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) am Freitag in das Simmeringer Bad, wo aktuell eine zweite Schwimmhalle errichtet wird. Die Eintrittspreise der Bäder bleiben dieses Jahr unverändert, daneben gibt es kostenlose Kinder-Schwimmkurse und Kulturangebote.

In den nächsten vier Wochen stehen letzte Vorbereitungsarbeiten an, aber auch Instandhaltung und Reparatur sind an unterschiedlichen Standorten Thema: Im Gänsehäufel wurden Kabinenblöcke und Kleinkinderbecken saniert, im Strandbad Alte Donau ein barrierefreier Zugang zum Wasser geschaffen. Auch das Hadersdorfer Bad erhält mit einer Liftanlage einen barrierefreien Zugang zum Bad sowie neue Sanitäranlagen, während Kleinkinderbecken und Wasserspielgarten im Familienbad Strebersdorf erneuert werden. Neue Halle in Simmering ab Herbst Die Arbeiten an der Trainingshalle im Simmeringer Bad sind Teil der Wiener Bäderstrategie und werden über den Sommer fortgesetzt. Pünktlich zum Schulstart im September sollen die bestehende Schwimmhalle, die neue Trainingshalle und eine modernisierte Sauna eröffnet werden. "Wegen der steigenden Bewohneranzahl im Bezirk ist es wichtig, dass auch das Bad erweitert wird", sagte Thomas Steinhart, Simmeringer Bezirksvorsteher (SPÖ). Die Trainingshalle soll dann vor allem Schulen und Vereinen, aber auch einzelnen Sportlerinnen und Sportlern zur Verfügung stehen.

Die baugleiche Halle im Großfeldsiedlungsbad, die im Vorjahr eröffnet wurde, ist inzwischen von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) mit dem "klimaaktiv"-Gebäudestandard Gold ausgezeichnet worden. "Im Bereich der Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit des Baus und des Betriebs bleiben die Wiener Bäder also Vorreiter", so Emmerling. Kostenlose Schwimmkurse und Kulturangebot In sieben ausgewählten Hallenbädern gibt es dieses Jahr 948 Plätze in zweiwöchigen Sommerschwimmkursen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Für Kinder zwischen drei und sechs Jahren werden außerdem Schnupperkurse zur Wassergewöhnung mit Begleitpersonen in zehn Hallen- und Familienbädern angeboten. "Eine Besonderheit dieses Jahr ist, dass alle Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche kostenlos sein werden", sagte Emmerling. Finanziert werde das durch die Kinder- und Jugendmillion, einem partizipativen Projekt der Stadt Wien. Anmelden kann man sich online ab 2. Juni um 8.00 Uhr.

Auch Kultur wird es heuer wieder in den Bädern geben: So machen etwa die Bezirkstouren der Wiener Festwochen mit dem Theaterstück "Ein gefräßiger Schatten" am 15. Juni Halt im Gänsehäufel, am 27. Juni spielt die Wiener Soulband 5/8erl in Ehr'n ein Konzert im Schafbergbad und am 24. Juli sowie dem 25. August finden im Krapfenwaldbad Konzerte im Rahmen des Johann-Strauss-Festjahres statt.

Klarheit: Die wichtigsten Begriffe Was macht den 11. Bezirk aus? „Simmanningen“ wurde im Jahr 1130 das erste Mal urkundlich erwähnt. Der 11. Bezirk wurde 1892 aus den Gemeinden Simmering und Kaiserebersdorf gebildet. Heute leben dort über 110.000 Menschen. 43 Prozent der Bezirksgesamtfläche, die 23,3 km² ausmacht, sind Grünland und Gewässer. Ein großer Teil davon ist der Zentralfriedhof. Der Friedhof ist der größte Friedhof Österreichs und der zweitgrößte in Europa. Rund 10 Prozent der Bezirksfläche wird von Friedhöfen eingenommen (über 2,5 km² ). Bezirksvorsteher ist Thomas Steinhart (SPÖ).